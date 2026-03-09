डॉ सोनी की गिरफ्तारी के बाद से गायब थे डॉ ठाकुर और डॉ सिद्दीकी

छिंदवाड़ा. जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा जिले के 22 बच्चों की मौत के मामले में शनिवार को गिरफ्तार किए गए परासिया सिविल अस्पताल से सेवानिवृत्त शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ एसएस ठाकुर और मोरडोंगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ निलंबित डॉक्टर डॉ अमन सिद्दीकी को रविवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों डॉक्टर्स को जेल भेज दिया है। ये दोनों ही डॉक्टर कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डॉ प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से फरार थे और लोग पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ का आरोप भी लगा रहे थे। जानकारी के अनुसार एसआईटी जांच में सामने आया कि दोनों डॉक्टरों ने सर्दी-जुकाम से पीडि़त बच्चों को उपचार के दौरान कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखी थी। जांच के दौरान डॉ ठाकुर के चार ऐसे पर्चे मिले हैं, जिनमें यह दवा दर्ज है। डॉ अमन सिद्दीकी मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ असिस्टेंट के रूप में भी काम कर चुका है और उसका परासिया में निजी क्लीनिक भी संचालित है। लापरवाही के आरोप में डॉ अमन सिद्दीकी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।