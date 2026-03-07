शहर के तीनों थानों में बल की कमी, बढ़ता अपराध बन रहा चिंता का कारण

शहर के तीनों थानों कोतवाली, देहात तथा कुंडीपुरा में पिछले कुछ समय में लूट की वारदात सामने आई है जिसकी जांच की जा रही है लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है जिसका सबसे बड़ा कारण बल की कमी होना भी है। अपराधियों को पकडऩे टीम बार-बार जिले से बाहर नहीं जा सकती है जिसके कारण इन मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। देहात में सराफा व्यापारी के साथ लूट के मामले में सोना बरामद नहीं हो पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में चंदनगांव में महिला से मंगलसूत्र लूट तथा सत्कार चौक पर बाइक की डिक्की से एक लाख रुपए चोरी के मामले अनसुलझे है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में मोबाइल सेल्समेन से दो लाख की लूट भी अभी अनसुलझी है। इसके साथ ही कई ऐसे अपराध है जिनकी जांच अधूरी है।