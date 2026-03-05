दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत 4 की मौत, सिहोरा-माचागोरा रोड पर भीषण हादसा

सिहोरा-माचागोरा रोड पर हादसा (Photo Source- Patrika)
Road Accident :मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कुछ परिवारों के नजदीक इस साल की होली की धूम मातम में बदल गई। बुधवार की रोज चौरई के ग्राम सिहोरा - माचागोरा रोड पर धनोरा गोसाई पुलिया के पास भयानक सड़क हादसा हो गया।
इसमें अलग अलग परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी एवं एक का उपचार जारी है। दो बाइक की आपस में भिड़त हुई। दोनों बाइक बहुत तेज गति में आ रही थी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
थाना प्रभारी मोहन सिंह मर्सकोले ने बताया कि एक बाइक में तीन व एक में दो लोग सवार थे जिसमें से चार लोगों की मौत हो गई, एवंप्रभारी मोहन सिंह मर्सकोले ने बताया कि एक बाइक में तीन व एक में दो लोग सवार थे जिसमें से चार लोगों की मौत हो गई, एवं एक घायल है पांचों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं, मृतकों में राहुल पाल, विनोद उर्फ चंगु यादव,राहुल कहार एवं अन्य लोगों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है।
एक घायल है पांचों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं, मृतकों में राहुल पाल, विनोद उर्फ चंगु यादव,राहुल कहार एवं अन्य लोगों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग