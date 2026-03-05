दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत 4 की मौत, सिहोरा-माचागोरा रोड पर भीषण हादसा

थाना प्रभारी मोहन सिंह मर्सकोले ने बताया कि एक बाइक में तीन व एक में दो लोग सवार थे जिसमें से चार लोगों की मौत हो गई, एवंप्रभारी मोहन सिंह मर्सकोले ने बताया कि एक बाइक में तीन व एक में दो लोग सवार थे जिसमें से चार लोगों की मौत हो गई, एवं एक घायल है पांचों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं, मृतकों में राहुल पाल, विनोद उर्फ चंगु यादव,राहुल कहार एवं अन्य लोगों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है।