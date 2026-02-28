वो भी क्या दिन थे..जब होली में घरों से लकडिय़ां मांगते और बनते थे पकवान



सेवानिवृत्त सैलटैक्स कर्मचारी बालाराम परतेती का कहना पड़ा कि हम आदिवासी लोगों की होली मनाने की परम्परा अलग थी। पहले होली जलने के बाद अंगार को उठाकर घर लाते थे। फिर उसे साल भर सुरक्षित रखते थेे। घर की मां-बहनें इस कार्य में निपुण थी। अब ये परंपरा शहरीकरण के साथ मिटती जा रही है। सेवानिवृत्त एसडीओ विजय सिंह कुशरे बताते हैं कि हमारा बचपना सोशल मीडिया के युग से अलग था। रंगों के त्यौहार का उत्साह अलग था। अब लगता है कि पुरानी जीवन शैली में काफी कुछ था, अब होली की परंपराएं दिखाई नहीं देती है।