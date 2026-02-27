चलती ट्रेनों में बैग की चेन खोलकर चोरी करने वाला अंतर राज्यीय गिरोह पकड़ाया, उत्तरप्रदेश के पांच आरोपी देते थे वारदात को अंजाम

छिंदवाड़ा. मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश की ट्रेनों में चोरी करने वाला गिरोह छिंदवाड़ा जीआरपी तथा आरपीएफ के हाथ लगा है, जो चलती ट्रेन में यात्रियों के बैग से सामान चोरी करते थे। पकड़े गए सभी पांचों आरोपी उत्तरप्रदेश के रहने वाले है तथा वर्तमान में नैनपुर-छिंदवाड़ा-नैनपुर पैसेंजर ट्रेन में सक्रिय होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। छिंदवाड़ा जीआरपी, आरपीएफ तथा नागपुर क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से मामले की जांच की तो पांच संदेहियों को 24 फरवरी 2026 को रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से पकड़ा गया तथा पूछताछ की गई तो उन्होंने चलती ट्रेन में चोरी की वारदात करना कबूला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता (45) पति अनिल साहू निवासी भीमगढ़ कॉलोनी छपारा सिवनी ने शिकायत में बताया था कि वह 14 फरवरी 2026 को छिंदवाड़ा-नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर के जनरल कोच में अपने परिवार के साथ छिंदवाड़ा से सिवनी की यात्रा कर रही थी। इसी दौरान ट्राली बैग से एक सोने का हार जिसकी कीमत 45 हजार रुपए है वह अज्ञात चोर कर ले गए। पीडि़ता ने शिकायत में यह भी बताया था कि कुछ लोग बैग के आसपास बैठे थे तथा सभी साथ में थे। किसी गैंग के इस चोरी में शामिल होने पर जांच उस दिशा में शुरू की गई।