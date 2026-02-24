हथियारबंद बदमाशों को पकडऩे एसपी ने गठित की एसआईटी, तीन टीमें आरोपियों को पकडऩे रवाना

छिंदवाड़ा. पांढुर्ना के सांईधाम कॉलोनी और संतोषी माता वार्ड में हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने दरवाजा तोड़ा, परिवार को बंधक बनाया तथा मारपीट के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस गिरोह को पकडऩे के लिए पांढुर्ना एसपी सुंदर सिंह कनेश ने एसडीओपी ब्रजेश भार्गव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की है। तीन टीमें गठित कर सभी टीमों को जांच के लिए लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस लूट मामले में पुलिस को सुराग हाथ लगे है, जिसके आधार पर जल्द गिरफ्तारी होगी। वारदात के बाद पुलिस की तीन टीमें पहले ही गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अलग-अलग दिशाओं में रवाना की गई है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी ने रविवार रात पीडि़त परिवारों के निवास जाकर उनसे मुलाकात की है। एएसपी नीरज सोनी ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने घटना के बारे में जानकारी दी है वहीं पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है।