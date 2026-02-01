छिंदवाड़ा में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

mp news: नई दिल्ली में एआई समिट के बाद प्रदेशभर में हुए विवाद के चलते रविवार को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। सुबह से ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के चारों तरफ घेराबंदी कर रखी थी। पूरा परिसर छावनी में तब्दील था और कांग्रेसी भी कार्यालय के बाहर जमा रहे। शाम 4 बजे के लगभग बड़ी संख्या में भाजपा प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंचे। भाजपाई पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ते हुए कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गए। जहां कांग्रेस-भाजपाई आमने समाने आ गए।