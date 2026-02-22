साइबर ठगों ने इंवेस्ट के नाम पर रिटायर पुलिस अधिकारी से 14.50 तथा कस्टम ड्यूटी के नाम पर महिला से दो लाख की ठगी की

साइबर ठगों ने कस्टम विभाग का शासकीय अधिकारी बनकर महिला के साथ दो लाख रुपए की ठगी की है। मुुंबई एयरपोर्ट पर डायमंड सेट का पार्सल आने तथा कस्टम ड्यूटी दो लाख चुकाने जमा करने के लिए साइबर ठगों ने कहा था तथा अगर वह पार्सल लेने से मना करेगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। महिला ने घबराकर तीन बैंक खातों में दो लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। महिला को ठगों ने 12 फरवरी 2026 की दोपहर 11.30 बजे फोन किया था तथा उसी दिन दो लाख रुपए बैंक खाते में डलवा लिए थे। 20 फरवरी को ठगों ने फिर से फोन कर 28 हजार की मांग की थी, महिला ने मना किया तो उसे लगातार धमकी दी जा रही थी, महिला के परिवार के लोगों को आपराधिक मामले में फंसाने तथा जेल पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी। परेशान होकर महिला ने 21 फरवरी 2026 को कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की है। बताया जा रहा है कि महिला समोसे की दुकान चलाती है तथा उसने यह पैसे गहने गिरवी रखकर दिए थे।