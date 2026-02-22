Ind vs SA Flashback: वर्ल्ड कप में आमना-सामना आज, लेकिन क्या याद है जयपुर में सांसें थमा देने वाली वो ‘ऐतिहासिक’ भिड़ंत?

जयपुर। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज 22 फरवरी 2026 को जब वर्ल्ड कप का महामुकाबला होने जा रहा है, तो राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को साल 2010 की वह फरवरी याद आ रही है। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम उस दिन गवाह बना था वनडे क्रिकेट के सबसे रोमांचक अंत का। 21 फरवरी 2010 को खेले गए इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात्र 1 रन से हराया था। यह जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि मैच की आखिरी गेंद तक कोई नहीं जानता था कि बाजी किसके हाथ लगेगी।