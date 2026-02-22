राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, सर्दी का असर होने लगा कम, अगले एक सप्ताह तक रहेगी ये स्थिति

जयपुर। राजस्थान में सुबह-शाम की सर्दी अब कमजोर पड़ने लगी है, जबकि दिन में गर्मी का अहसास बढ़ गया है। शनिवार को राज्य के 10 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। दिनभर तेज धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड अब भी महसूस की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ेगी।