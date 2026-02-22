22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जगतपुरा का मॉडल टाउन क्षेत्र का हाल: जिम्मेदारों के झूठ से अटी सड़क, जनता गिर रही गड्ढों में

जगतपुरा के मॉडल टाउन क्षेत्र में कई माह से सडक़ क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत करने की बजाय जेडीए स्थानीय लोगों को पिछले पांच माह से झूठा आश्वासन दे रहा है। जबकि, मौके पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोग, बल्कि कलाम पथ का उपयोग करने वाले लोगों को रोज परेशानी हो रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Feb 22, 2026

जयपुर. जगतपुरा के मॉडल टाउन क्षेत्र में कई माह से सडक़ क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत करने की बजाय जेडीए स्थानीय लोगों को पिछले पांच माह से झूठा आश्वासन दे रहा है। जबकि, मौके पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोग, बल्कि कलाम पथ का उपयोग करने वाले लोगों को रोज परेशानी हो रही है।

सुविधा देने के नाम पर पहले सड़क खोदी गई, फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। जेडीए अधिकारियों की मनमानी देखकर लगता है कि आमजन की परेशानी कोई मुद्दा ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिनों बरसात में यह रास्ता कीचड़ हो गया। इससे दुपहिया वाहन फिसले और कारें भी क्षतिग्रस्त हुईं। स्कूली बच्चे रोज जोखिम उठाकर गुजरते हैं।

एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी
मॉडल टाउन क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने पानी की लाइन डालने के लिए सड़क बिना अनुमति ही काट दी। दूसरी ओर जेडीए को महीनों तक भनक ही नहीं लगी। जेडीए में जब लोगों ने शिकायत की तो मामला खुला और सड़क सही कराने के लिए पीएचईडी से पैसे मांगे। पत्राचार में पांच से छह माह निकल गए।

कई पत्र लिखने के बाद भी पीएचईडी से पैसा नहीं मिला है। जेडीए ने अपने स्तर पर रोड कट को दुरुस्त कराने का निर्णय लिया है। इस माह सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा।
-अरुण माथुर, एक्सईएन, जेडीए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 12:27 pm

Published on:

22 Feb 2026 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जगतपुरा का मॉडल टाउन क्षेत्र का हाल: जिम्मेदारों के झूठ से अटी सड़क, जनता गिर रही गड्ढों में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाल डूंगरी में सरकारी जमीन पर बस रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, जेडीए का बुलडोजर चला…अवैध निर्माण ध्वस्त

जयपुर

राजस्थान का फिर बढ़ा मान, विनोद जाखड़ के बाद अब एक और युवा नेता की 'राष्ट्रीय' नियुक्ति, जानें कौन हैं ये? 

जयपुर

राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, सर्दी का असर होने लगा कम, अगले एक सप्ताह तक रहेगी ये स्थिति

जयपुर

Ind vs SA Flashback: वर्ल्ड कप में आमना-सामना आज, लेकिन क्या याद है जयपुर में सांसें थमा देने वाली वो 'ऐतिहासिक' भिड़ंत?

जयपुर

मानसागर झील: विकास के नाम पर सिकुड़ती जा रही…16 फीट थी भराव क्षमता…कागजों में 12 कर दी, अब मौके पर 8 भी नहीं

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.