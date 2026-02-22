जगतपुरा का मॉडल टाउन क्षेत्र का हाल: जिम्मेदारों के झूठ से अटी सड़क, जनता गिर रही गड्ढों में

एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी

मॉडल टाउन क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने पानी की लाइन डालने के लिए सड़क बिना अनुमति ही काट दी। दूसरी ओर जेडीए को महीनों तक भनक ही नहीं लगी। जेडीए में जब लोगों ने शिकायत की तो मामला खुला और सड़क सही कराने के लिए पीएचईडी से पैसे मांगे। पत्राचार में पांच से छह माह निकल गए।