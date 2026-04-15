Jaipur: वोटर एक्सप्रेस: चुनावी रणभूमि तक जाने की दौड़ ने बढ़ाई सीटों की जंग, 10 दिन तक ट्रेनों में नो-रूम

Voter Travel Rush: इन दिनों जयपुर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक बड़ा इजाफा हुआ है। इन राज्यों में चल रही चुनावी हलचल के चलते यहां से काफी लोग आवाजाही कर रहे हैं।

खासकर प्रवासी मजदूर, कामकाजी लोग और छात्र बड़ी संख्या में अपने गृह राज्यों में मतदान के लिए गए और कई लोग जा भी रहे हैं। जिससे इन राज्यों की ओर आवाजाही करने वाली ट्रेनें फुल दौड़ रही हैं। हाल ये है कि, उन ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर, हवाई सफर पर भी चुनावी असर देखा जा रहा है।