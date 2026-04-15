Jaipur Metro Phase-2 Update… शिलान्यास के लिए अलग से बनेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम

जयपुर. जयपुर मेट्रो के फेज-2 को केंद्र से अनुमति मिलने के बाद अब शहरवासियों को इसके शिलान्यास का इंतजार है। राज्य सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयपुर में करवाना चाहती है। इसलिए जल्द ही अलग से तारीख तय की जाएगी। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। पहले माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम में जयपुर मेट्रो का भी पीएम शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन आधार कम है।



पूरी नहीं हो पाई कागजी प्रक्रिया

मेट्रो अधिकारियों की मानें तो अब तक फेज-2 की अनुमति मिलने के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे में मेट्रो का शिलान्यास नहीं हो पाएगा। केंद्र से अभी औपचारिक मंजूरी (ग्रीन सिग्नल) का इंतजार है। साथ ही राज्य सरकार भी 13038 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए अलग से कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहती है।