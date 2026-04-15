IPL Jaipur Tickets 2026: जयपुर में आईपीएल मैच के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू, ऑफलाइन डेट जल्द, ये रही टिकटों की कीमत

बताते चलें कि जयपुर में कुल पांच क्रिकेट मैच होंगे। पहला मैच 19 अप्रैल को होगा। दूसरा मैच 27 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और चैन्नई सुपर किंग्स, तीसरा मैच 5 मई को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, चौथा मैच 7 मई को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद और पांचवा मैच 14 मई को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु के बीच होगा।