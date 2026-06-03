Rajasthan: सीएम भजनलाल शर्मा ने ली गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक, कहा- ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों पर करें प्रहार

उन्होंने कहा कि राजस्थान में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने वाहनों पर अवैध प्रतीक चिह्न लगाने, निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म लगाने तथा अन्य अपारदर्शी सामग्री का उपयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।