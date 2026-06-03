धौलपुर में ACB की कार्रवाई, मंदिर के पास 25 हजार की रिश्वत लेते कनिष्ठ सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार

धौलपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने धौलपुर जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत रतनपुर के कनिष्ठ सहायक रमेश कुमार को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मनरेगा योजना के तहत मस्टरोल जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की कार्रवाई के बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार एक परिवादी ने धौलपुर एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी।