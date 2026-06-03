जयपुर में MBBS छात्र ने बाइक सवार को कार से 150 मीटर घसीटा, अस्पताल में मौत, शव से छेड़छाड़ के आरोप

मामले में वाहन चला रहे एमबीबीएस छात्र पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप लगे हैं। मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार दौसा निवासी राकेश मीणा (28) अपने परिवार के साथ जगतपुरा के आरती नगर में रह रहे थे। रविवार देर रात वह कुंभा मार्ग से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।