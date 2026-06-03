Jaipur Accident: नया ट्रैक्टर लेने निकले थे, पिकअप ने मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा गंभीर घायल

पुलिस ने बताया कि दोनों नया ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी में थे और इसी सिलसिले में घर से निकले थे। रास्ते में गोठड़ा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही जटवाड़ा पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।