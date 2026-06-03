Rajasthan Rain Warning 3 June: राजस्थान के इन 10 जिलों में अगले 3 घंटे में आएगी बारिश, अलर्ट जारी

वर्तमान में उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट हो गया है, जबकि पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ ही मध्य एवं ऊपरी वायुमंडल में ट्रफ लाइन 70° पूर्वी देशांतर के आसपास बनी हुई है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा मध्य पाकिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली ट्रफ लाइन और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में मौजूद कमजोर परिसंचरण भी मौसम को अस्थिर बना रहे हैं।