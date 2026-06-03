Jaipur News : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हादसा, शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे युवक की मौत

चौंप पुलिया के पास हादसे में जान गंवाने वाले सुरेश यादव के परिवार पर एक वर्ष के भीतर तीसरी विपदा आई है। मृतक पांच भाइयों में सबसे छोटा था। परिजनों के अनुसार करीब सात माह पहले सुरेश के बड़े भाई सरदार यादव की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इससे तीन माह पहले उनके पिता गुल्लाराम यादव का भी निधन हो गया था। अब सुरेश की सड़क हादसे में मौत से परिवार सदमे में है। सुरेश अपने पीछे पत्नी, 10 वर्षीय पुत्री दिव्यांशी और 8 वर्षीय पुत्र अर्पित को छोड़ गए हैं। लगातार तीन मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर है।