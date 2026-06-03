DA Hike: राजस्थान में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी

सरकार के इस निर्णय के तहत पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके बाद पांचवें वेतनमान में डीए एवं डीआर की दर 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गई है। वहीं छठे वेतनमान के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और राहत में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे इसकी दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है।