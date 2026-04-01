इंस्टेंट फंडिंग से बिजनेस को दें नई उड़ान

नई दिल्ली. आज के दौर में बिजनेस शुरू करना एक रोमांचक सफर है खासकर उन युवाओं और जेन जी उद्यमियों के लिए जो हर नई चुनौती को खुले दिल से अपनाते हैं। जब आइडिया हों, जोश हो, और मौके भी हों तो सिर्फ एक चीज की ज़रूरत होती है, सही वक्त पर सही पैसा।