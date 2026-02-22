मानसागर झील: विकास के नाम पर सिकुड़ती जा रही…16 फीट थी भराव क्षमता…कागजों में 12 कर दी, अब मौके पर 8 भी नहीं

टॉपिक एक्सपर्ट

पहले झील का फैलाव बहुत बड़ा था। तेज बारिश के दौरान झील का पानी मौजूदा आमेर रोड पार करके परशुरामद्वारा तक आ जाता था। ये झील के व्यापक फैलाव का प्रमाण था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में कई दिन तक जमा रहता था। मानसून के दौरान इसके गेट भी खोले गए हैं। विकास के नाम पर पूर्व में भराव क्षमता को कम कर दिया गया। इससे अब थोड़ी बारिश में ही झील भर जाती है और पानी दिल्ली रोड पर निकलना शुरू हो जाता है। कंक्रीट और अनावश्यक पक्के निर्माण हटाकर वेटलैंड जोन विकसित किए जाएं। साथ ही जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए।

-सियाशरण लश्करी, संस्थापक अध्यक्ष, जयपुर फाउंडेशन