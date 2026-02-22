एक अरब भारतीयों की पहचान अब सुपर-सुरक्षित, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो आधार बनना लगभग असंभव

Aadhaar Security: जयपुर। आधार कार्ड अब और भी मजबूत और सुरक्षित हो गया है। UIDAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत से एक नई 'अदृश्य ढाल' खड़ी कर दी है, जो फर्जी आधार बनाने और दस्तावेजों की छेड़छाड़ को शुरू से ही रोक देती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो हर नए आधार को पूरी डेटाबेस से मिलाकर चेक करता है और धोखेबाजों को मुंहतोड़ जवाब देता है। Azadi Ka Amrit Mahotsav के तहत यह कदम भारत के डिजिटल सुरक्षा मिशन को नई ऊंचाई दे रहा है।यह 'अदृश्य ढाल' सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि हर भारतीय की सुरक्षा का नया अध्याय है। AI की मदद से भारत अब डिजिटल दुनिया में और मजबूत कदम बढ़ा रहा है – फर्जीवाड़े का खेल खत्म, भरोसा अब अटूट।