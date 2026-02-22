बजट की आहट से पहले टेंडर कर डाले झटपट… करोड़ों के काम शुरू, कुछ पूरे…कुछ अधूरे

अधिकारियों की मानें तो 15वें वित्त आयोग के तहत केन्द्र सरकार की ओर से एनकैप में शहर को करीब 75 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन अब तक यह पैसा नहीं आया है। इससे पहले ही निगम ने करीब 45 करोड़ रुपए के टेंडर कर काम शुरू कर दिए हैं। इनमें किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल-आमेर व सिविल लाइंस जोन में 32 करोड़ रुपए के टेंडर कर लिए हैं, हर जोन में 8-8 करोड़ के टेंडर कर काम भी स्वीकृत कर लिए गए हैं।