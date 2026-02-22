22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बजट की आहट से पहले टेंडर कर डाले झटपट… करोड़ों के काम शुरू, कुछ पूरे…कुछ अधूरे

जयपुर. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनकैप) का बजट अभी मिला नहीं है और नगर निगम ने करोड़ों के काम भी शुरू कर दिए हैं। कुछ जगहों पर काम भी पूरे हो गए, कई जगह चल रहे हैं। अब 31 मार्च तक एनकैप का पैसा नहीं आया तो वह लैप्स हो सकता है, ऐसे में इन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

image

Girraj Prasad Sharma

Feb 22, 2026

जयपुर. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनकैप) का बजट अभी मिला नहीं है और नगर निगम ने करोड़ों के काम भी शुरू कर दिए हैं। कुछ जगहों पर काम भी पूरे हो गए, कई जगह चल रहे हैं। अब 31 मार्च तक एनकैप का पैसा नहीं आया तो वह लैप्स हो सकता है, ऐसे में इन कामों का भुगतान कहां से होगा, यह भी तय नहीं है।

अधिकारियों की मानें तो 15वें वित्त आयोग के तहत केन्द्र सरकार की ओर से एनकैप में शहर को करीब 75 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन अब तक यह पैसा नहीं आया है। इससे पहले ही निगम ने करीब 45 करोड़ रुपए के टेंडर कर काम शुरू कर दिए हैं। इनमें किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल-आमेर व सिविल लाइंस जोन में 32 करोड़ रुपए के टेंडर कर लिए हैं, हर जोन में 8-8 करोड़ के टेंडर कर काम भी स्वीकृत कर लिए गए हैं।

इनमें सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में सड़क व फुटपाथ निर्माण के 26 काम स्वीकृत किए हैं, जिनमें कुछ जगह काम पूरे भी हो गए हैं, बाकी जगह काम चल रहे है। ऐसे ही किशनपोल जोन क्षेत्र में 7 काम स्वीकृत कर लिए है, यहां कुछ काम पूरे हो गए तो कुछ जगह चल रहे हैं। हवामहल-आमेर जोन और आदर्श नगर जोन क्षेत्र में भी काम स्वीकृत कर लिए गए हैं, हालांकि पैसा नहीं आने से काम शुरू नहीं कर पाए हैं।

सड़क-फुटपाथ निर्माण पर ही फोकस

एनकैप के बजट में इस बार भी निगम सड़कें बनाने, फुटपाथ निर्माण और सड़क सुदृढीकरण के काम स्वीकृत किए हैं, जबकि एनकैप के मद से होने वाले कामों में वायु गुणवत्ता सुधार पर फोकस करना होता है।

एक हुआ निगम तो रोके वर्क ऑर्डर

ग्रेटर व हैरिटेज निगम एक होने के बाद निगम आयुक्त गौरव सैनी ने एनकैप के कामों के वर्क ऑर्डर रोक दिए हैं। आयुक्त का तर्क है कि जब पैसा आएगा, उसके बाद ही काम शुरू करवाएंगे। ऐसे में टेंडर होने के बाद भी काम अटक गए हैं। हालांकि करीब 45 करोड़ के कामों की फाइलें स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारी एनकैप के बजट का इंतजार कर रहे हैं।

तीन बार किए टेंडर

अधिकारियों के अनुसार तत्कालीन हैरिटेज निगम ने एनकैप के बजट आने की उम्मीद में 2 बार टेंडर कर लिए, लेकिन 30 दिन तक इंतजार करने के बाद स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऐसे में टेंडर निरस्त हो गए। इसके बाद फिर से टेंडर किए और उन्हें स्वीकृत कर लिया गया।

स्वीकृति जारी कर दी
एनकैप के तहत केन्द्र सरकार ने 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है, अभी पैसे आए नहीं हैं। स्वीकृति मिल गई तो पैसे आने ही हैं। 45 करोड़ के कामों के टेंडर कर स्वीकृति जारी कर दी गई है।
- किशनलाल मीना, अधीक्षण अभियंता व प्रभारी अधिकारी एनकैप, नगर निगम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बजट की आहट से पहले टेंडर कर डाले झटपट… करोड़ों के काम शुरू, कुछ पूरे…कुछ अधूरे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसागर झील: विकास के नाम पर सिकुड़ती जा रही…16 फीट थी भराव क्षमता…कागजों में 12 कर दी, अब मौके पर 8 भी नहीं

जयपुर

एक अरब भारतीयों की पहचान अब सुपर-सुरक्षित, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो आधार बनना लगभग असंभव

जयपुर

'मेरा नाम NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए…', Vinod Jakhar की नियुक्ति पर ये क्या बोले Ronak Khatri?

ronak khatri
जयपुर

जयपुर में खूंखार कुत्ते का खौफ: मासूम बच्चे को 10 फीट तक घसीटा, पेट पर गहरे घाव; डरा हुआ है पूरा मोहल्ला

Jaipur dog attack
जयपुर

Rajasthan: सीएम भजनलाल ने विधानसभा में रखा रिपोर्ट कार्ड, ऐसे गिनाया कांग्रेस और भाजपा सरकार का अंतर

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.