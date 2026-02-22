Rajasthan: सीएम भजनलाल ने विधानसभा में रखा रिपोर्ट कार्ड, ऐसे गिनाया कांग्रेस और भाजपा सरकार का अंतर

1. कांग्रेस राज में 626 घोषणाएं ऐसी थी, जिन पर एक रुपए भी खर्च नहीं हुआ।

2. कांग्रेस सरकार के पांच साल में कुल 4,148 घोषणाएं की। इनमें से 1,935 यानी 47 प्रतिशत ही पूरी हुई। 2,208 काम पूरे ही नहीं हुए।

3. भाजपा सरकार ने दो साल की घोषणाओं में 90% घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी है। इनमें से 80 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुके हैं या घरातल पर काम शुरू हो चुके हैं।

4. पेपरलीक, फर्जी डिग्री, डमी अभ्यर्थी व भर्ती संबंधी अनियमितताओं के प्रकरणों में 140 एफआइआर दर्ज की गई और 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दो साल में 351 परीक्षाएं बिना किसी पेपरलीक के आयोजित करवाई गई।

5. भाजपा सरकार ने वो साल में 88 हजार 724 टैबलेट और लैपटॉप विए। कांग्रेस राज में एक भी नहीं दिया।

6. दो साल में 7,395 मेगावाट बिजली उत्पादन हुई। कांग्रेस के पांच साल में मात्र 3,952 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ।