Rajasthan: दो साल बनाम 5 साल पर सदन में घमासान; विपक्ष ने मुख्यमंत्री के भाषण का किया बहिष्कार, 5 बार कार्यवाही स्थगित

गोविंद सिंह डोटासरा : मुख्यमंत्री के सदन में दिए भाषण का हवाला देते हुए कहा कि कार्यवाही विवरण के पेज नंबर 127 पर लिखा है कि राजस्थान की विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है और 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मेरी सरकार के 2 साल के कार्यकाल और पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों पर बहस हो। मैं नेता प्रतिपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूं कि 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज पर बहस होनी चाहिए। तो क्या सीएम की बात की वैल्यू नहीं। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री की बेइज्जती करवा रही है। अगर मुख्यमंत्री की बात को नहीं रखा जा रहा है तो फिर यह साबित होता है कि यह पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं और अगर मुख्यमंत्री की बात की वैल्यू नहीं है तो फिर आप और हम लोग यहां पर क्यों हैं।