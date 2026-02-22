राजस्थान का फिर बढ़ा मान, विनोद जाखड़ के बाद अब एक और युवा नेता की ‘राष्ट्रीय’ नियुक्ति, जानें कौन हैं ये? 

जयपुर/दिल्ली। राजस्थान में छात्र राजनीति से लेकर युवा राजनीति तक, कांग्रेस आलाकमान का भरोसा लगातार प्रदेश के युवाओं पर बढ़ रहा है। हाल ही में जयपुर के विनोद जाखड़ को देश के सबसे बड़े छात्र संगठन NSUI की कमान सौंपने के बाद अब युवा कांग्रेस ( Youth Congress ) के सक्रिय नेता राहुल यादव ( Rahul Yadav ) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया है। राहुल यादव की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर यह नियुक्ति राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो जमीनी स्तर पर पार्टी की विचारधारा को सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में मजबूती से रखते आए हैं।