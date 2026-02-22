ये कैसा चोर! मंदिर से सामान समेटा… परिक्रमा लगाई, अचानक हुआ ​कुछ ऐसा की धोक लगाकर भाग छूटा

जयपुर। बिंदायका स्टेशन के पास प्राचीन कुटिया वाले बालाजी मंदिर में दिनदहाड़े चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें बदमाश चोरी करने आया। मंदिर से सामान समेटा लेकिन आहट होने पर बालाजी को धोक लगाकर चला गया।