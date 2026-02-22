22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali News: 4 साल के बेटे और मां सहित एक साथ उठीं 5 अर्थियां, मचा कोहराम; शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम

पाली। राजस्थान के पाली जिले के भावनगर (गुड़ा एंदला) गांव में रविवार को ऐसा मंजर दिखा, जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के पांच लोगों की अर्थियां जब एक साथ उठीं, तो पूरा गांव सिसक उठा। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। सबसे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Feb 22, 2026

Pali News

पाली के गांव में एक साथ उठीं 5 अर्थियां। फोटो: पत्रिका

पाली। राजस्थान के पाली जिले के भावनगर (गुड़ा एंदला) गांव में रविवार को ऐसा मंजर दिखा, जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के पांच लोगों की अर्थियां जब एक साथ उठीं, तो पूरा गांव सिसक उठा। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया, जब मां और उसके चार साल के मासूम बेटे को एक ही अर्थी पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। एक ही परिवार की 5 अर्थियां एक साथ गांव की गलियों से निकली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। परिजन बिलख रहे थे, ग्रामीण ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं।

मौके पर ही 5 लोगों की मौत

बता दें कि गुजरात में ऊंझा-मेहसाणा हाइवे पर शनिवार सुबह उस वक्त भीषण हादसा हुआ था, जब भावनगर (गुड़ा एंदला) हाल निवासी अहमदाबाद रामलाल कुमावत का परिवार भांजे विकास की शादी में शामिल होने के बाद मणिहारी गांव से वापस लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि रामलाल लाखाजी कुमावत, कोमल मदनलाल कुमावत, कैलाश रामलाल कुमावत और चार वर्षीय आयुष कुमावत की मौके पर ही मौत हो गई।

गुजरात के अस्पताल में 6 घायल भर्ती

हादसे में घायल हुए छह लोगों का इलाज गुजरात के अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक भी बाधित रहा। शादी की खुशियों के बाद घर लौट रहा परिवार इस भीषण दुर्घटना से शोक में डूब गया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में कांग्रेस विधायक की गाड़ी की टक्कर से पूर्व सरपंच की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम
बूंदी
Congress MLA Suresh Gurjar car accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 12:24 pm

Published on:

22 Feb 2026 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: 4 साल के बेटे और मां सहित एक साथ उठीं 5 अर्थियां, मचा कोहराम; शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Accident: राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, शादी समारोह में जा रहे थे सभी

Pali Accident
पाली

सदभावना सप्ताह: भाजपा कार्यकर्ता प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा

bjp
पाली

रमजान के पहले जुम्मे पर अदा की नमाज

Ramjan
पाली

पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज: गांव-गांव गूंजा सवाल-इस बार सरपंच कौन?, ग्रामीण अंचलों में सियासत गरमाई

पाली

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क

Road Project, Pali New Road Project, Deputy Chief Minister Diya Kumari, Pali Pushkar New Road, Pali Pushkar Road Project, Pali News, रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यू रोड प्रोजेक्ट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पाली पुष्कर न्यू रोड, पाली पुष्कर रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यूज
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.