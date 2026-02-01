20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

सदभावना सप्ताह: भाजपा कार्यकर्ता प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा

पुष्पा जैन स्मारक विकास समिति की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं का मैत्री क्रिकेट मैच 25 फरवरी को हाउसिंग बोर्ड रोड स्थित क्रिकेट एकेडमी में अपराह्न 4 बजे से होगा। समिति अध्यक्ष उगमराज सांड ने बताया कि पुष्पा जैन की पुण्यतिथि 2 मार्च के तहत सदभावना सप्ताह का आयोजन किया गया है। जिसमें पुरुष वर्ग के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rajeev Dave

Feb 20, 2026

bjp

बैठक में चर्चा करते समिति पदा​धिकारी व सदस्य।

पुष्पा जैन स्मारक विकास समिति की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं का मैत्री क्रिकेट मैच 25 फरवरी को हाउसिंग बोर्ड रोड स्थित क्रिकेट एकेडमी में अपराह्न 4 बजे से होगा। समिति अध्यक्ष उगमराज सांड ने बताया कि पुष्पा जैन की पुण्यतिथि 2 मार्च के तहत सदभावना सप्ताह का आयोजन किया गया है। जिसमें पुरुष वर्ग के लिए क्रिकेट, महिला वर्ग के लिए जीवदया कार्यक्रम, क्रिकेट, सितोलिया, म्यूजिकल चेयर, वाद-विवाद सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। समिति सचिव रितेश छाजेड़ ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर समिति सदस्यों व कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को हुई। जिसमें प्रतियोगिता संयोजक बनाए गए। चेनराज तलेसरा की स्मृति में विमलादेवी, महेंद्र, नरेश तलेसरा परिवार व श्याम परिवार सहयोग कर रहे हैं। बैठक में भाजपा जिला कोषाध्यक्ष रामकिशोर साबू, मण्डल अध्यक्ष मानवेन्द्रसिंह भाटी, सोमनाथ मण्डल पूर्व अध्यक्ष मुकेश नाहर, महामंत्री प्रतापसिंह मारवाड़ी, नवीन वागोरिया ,बहादुरसिंह राठौड़, महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेता सुमन सैन, नयना व्यास आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 08:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / सदभावना सप्ताह: भाजपा कार्यकर्ता प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रमजान के पहले जुम्मे पर अदा की नमाज

Ramjan
पाली

पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज: गांव-गांव गूंजा सवाल-इस बार सरपंच कौन?, ग्रामीण अंचलों में सियासत गरमाई

पाली

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क

Road Project, Pali New Road Project, Deputy Chief Minister Diya Kumari, Pali Pushkar New Road, Pali Pushkar Road Project, Pali News, रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यू रोड प्रोजेक्ट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पाली पुष्कर न्यू रोड, पाली पुष्कर रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यूज
पाली

Rajasthan Accident: एंबुलेंस हादसे में हुए थे दस से ज्यादा फ्रैक्चर, 10 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

रोहट हादसा, एम्बुलेंस एक्सीडेंट, पाली न्यूज, जोधपुर न्यूज, रोहट बाइपास हादसा, रेडियो नदी हादसा, अब्दुल लतीफ, मौत, राजस्थान सड़क हादसा, 108 एम्बुलेंस हादसा, पाली ब्रेकिंग न्यूज, Jodhpur news, Pali news, Rohat accident, Ambulance accident Rajasthan
पाली

Pali News: लंबे इंतजार के बाद पाली को बड़ी सौगात, बांडी नदी पर बनेगा फोरलेन हाई-लेवल पुल, 40 करोड़ होंगे खर्च

Bandi River High Level Bridge
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.