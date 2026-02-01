रमजान के पहले जुम्मे पर अदा की नमाज

रमजान का पहला जुम्मा होने से मुस्लिम समाजबंधुओं ने सुबह सेहरी के बाद से जुम्मे की नमाज को लेकर तैयारी शुरू कर दी। मोमीन नए कपड़े पहन कर इत्र लगाकर नमाज का समय होने से पहले मस्जिदों में पहुंचे। ईदगाह में मौलाना दानिश कफिल, मुस्लिम मुसाफिर खाना में मौलाना अब्दुल सत्तार कादरी, सिंधियाें की मस्जिद में मौलाना बशीर अहमद, फातमा मस्जिद में मौलाना इदरीस रजा सहित अन्य मस्जिदों में पेश इमामों ने जुम्मे की नमाज अदा करवाई। प्रवक्ता शकील अहमद नागौरी ने बताया कि नमाज अदा करने के बाद मोमिनों ने एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी।