Rajasthan Murder: लालच में हैवान बने दो सगे भाई, वृद्धा का किया था मर्डर, लूट के लिए काटे थे पैर, कान और गला

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कराड़ी निवासी प्यारी देवी (65) पत्नी रामलाल सीरवी का शव गांव के तालाब के पास देशी बबूल के पेड़ के नीचे मिला था। शव की हालत बेहद भयावह थी। वृद्धा के दोनों पैरों पर चोट के गंभीर निशान थे और कान कटे हुए पाए गए। गले सहित शरीर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान मिले, जिससे वारदात की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।