27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: बच्ची को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 5 पर कार्रवाई, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर एपीओ

पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसिमिया पीड़ित 5 साल की बच्ची को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही सामने आने पर दो कर्मचारियों को एपीओ और दो संविदाकर्मियों को कार्यमुक्त किया गया है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Nikhil Parmar

May 27, 2026

pali Bangar Hospital

बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। बांगड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसिमिया से पीड़ित 5 साल की बच्ची को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे पीआइसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है। मामले की जांच के बाद जब लापरवाही सामने आई तो डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और लैब से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इसमें दो कर्मचारियों को एपीओ किया गया है, जबकि दो संविदाकर्मियों को कार्य से हटा दिया गया है। लैब टेक्नीशियन पदमसिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर को लेटर भेजा गया है।

रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर एपीओ

पाली बांगड़ अस्पताल अधीक्षक डॉ. कैलाश परिहार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. भरतेश मीरल को एपीओ कर दिया। इसके साथ और नर्सिंग ऑफिसर बाबूलाल को भी एपीओ कर दिया। इसके अलावा लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन को डॉ. परिहार ने कार्य से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, शहर के रहने वाले अनिरुद्ध वैष्णव की 5 साल की बेटी ध्रुवी थैलेसिमिया से पीड़ित है। उसे पिछले करीब एक साल से हर 20 दिन में बांगड़ अस्पताल लाकर ब्लड चढ़ाया जा रहा है। बुधवार को बच्ची के पिता किसी काम में व्यस्त थे तो बच्ची को अपनी मां और मामा के साथ अस्पताल भेज दिया। ब्लड चढ़ाने के दौरान अस्पताल कर्मचारियों से बच्ची को गलत ब्लड चढ़ गया।

ओ पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा

बच्ची का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव (O+) है, लेकिन ब्लड बैंक की ओर से गलती से बी पॉजिटिव (B+) ग्रुप की यूनिट जारी कर दी गई और उसे चढ़ाना भी शुरू कर दिया गया। ब्लड चढ़ते ही बच्ची ने सिर और पैरों में दर्द की शिकायत की। इसके बाद स्टाफ ने ब्लड यूनिट पर लगी पर्ची देखी तो गलती सामने आई। तुरंत ब्लड चढ़ाना बंद किया गया और बच्ची को पीआइसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया।

परिजनों का कहना है कि ब्लड बैंक के फॉर्म में भी बच्ची का ब्लड ग्रुप गलत दर्ज किया गया था। बाद में दोबारा जांच में उसका ब्लड ग्रुप फिर से ओ पॉजिटिव ही पाया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्ची की तबीयत पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि आगे ऐसी गलती दोबारा न हो।

ये भी पढ़ें

Rajsamand: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 7 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 31 आरोपी गिरफ्तार
राजसमंद
drug mafia rajsamand

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 May 2026 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: बच्ची को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 5 पर कार्रवाई, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर एपीओ

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News: पाली के खेतों में छिपा बारूद, पोटाश के धमाकों से फट रहे गायों के जबड़े

pali news
पाली

राजस्थान में मानसून का आगमन नजदीक, पाली में 100 बांधों के मेंटीनेंस के लिए बजट ही नहीं मिला

Pending dam maintenance in Pali due to lack of budget
पाली

राजस्थान के 31 शहरों में बनने थे 28 लाख नए आवास, लेकिन 11 साल बाद भी सस्ते घर का सपना अधूरा

Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana
पाली

Pali Murder: 5 साल से अलग रह रही थी पत्नी, पति ने मीठी बातों में फंसाया, आधी रात मौत के घाट उतारा

Wife murdered in Pali
पाली

Train News: पश्चिमी राजस्थान को बड़ी सौगात, पाली-जालोर को मिली भुज-नई दिल्ली ट्रेन, रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

Bhuj-New Delhi Express train service
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.