Pali: बच्ची को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 5 पर कार्रवाई, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर एपीओ

पाली। बांगड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसिमिया से पीड़ित 5 साल की बच्ची को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे पीआइसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है। मामले की जांच के बाद जब लापरवाही सामने आई तो डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और लैब से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इसमें दो कर्मचारियों को एपीओ किया गया है, जबकि दो संविदाकर्मियों को कार्य से हटा दिया गया है। लैब टेक्नीशियन पदमसिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर को लेटर भेजा गया है।