पैकेज 40 लाख का, मन रमा वैराग्य में: नौकरी छोड़ संयम पथ अपनाएंगे पाली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम श्रीश्रीमाल

सिरोही जिले के सिरोड़ी गांव में एक ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला जैन दीक्षा महोत्सव संपन्न हुआ था। इस महोत्सव में रेखा बेन और जितेंद्र कुमार संघवी के 30 वर्षीय पुत्र हर्षित जितेंद्र संघवी ने समस्त सांसारिक वैभव, सुखों और धन-दौलत का त्याग कर संयम पथ अंगीकार कर लिया। हर्षित की दीक्षा का यह क्षण इसलिए भी विशेष था क्योंकि वे 11 बहनों के बीच इकलौते भाई हैं। उनके इस त्याग से वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं।