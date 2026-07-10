Pali News: सड़क से गोवंश कम करने का नया फार्मूला, पकड़ते ही सांडों का होगा बधियाकरण

दरअसल, राजस्थान के कई शहरों में आवारा पशुओं के सड़क पर घूमने से राहगीरों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। कई बार सांड राहगीरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। वहीं कई बार हादसे की वजह भी बनते हैं। शहर में बेसहारा गोवंश के हमलों और सड़कों पर बढ़ती समस्या को लेकर राजस्थान पत्रिका लगातार समाचार प्रकाशित कर प्रशासन और नगर निगम का ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्रशासन ने गोवंश को पकड़कर व्यवस्थित रूप से गोशालाओं तक पहुंचाने की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय किया है।