Ajmer News: स्कूल जमीन विवाद में लाठी-भाटा जंग, 18 लोग हुए घायल, 23 गिरफ्तार

एक पक्ष का दावा है कि जिस भूमि पर स्कूल बना है, वह उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है और इस संबंध में मामला उपखंड अधिकारी कार्यालय में विचाराधीन है। उनका कहना था कि जब तक भूमि विवाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक स्कूल में किसी प्रकार का निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह भूमि वर्षों पहले स्कूल के लिए दान कर दी गई थी और दशकों से उसी स्थान पर सरकारी विद्यालय संचालित हो रहा है, इसलिए मरम्मत कार्य रोकने का कोई औचित्य नहीं है।