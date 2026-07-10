Dungarpur Accident: ‘कफन’ खरीदने जा रहे दो युवकों के ऊपर से गुजर गई रोडवेज बस, मौके पर हुई मौत

डूंगरपुर। जिले में शुक्रवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद शोक में डूबे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक परिजन के अंतिम संस्कार के लिए कफन और अन्य क्रियाकर्म का सामान लेने जा रहे बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और बस का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया।