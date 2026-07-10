अजमेर में RIICO के सीनियर DGM और ब्यावर में जूनियर असिस्टेंट घूस लेते गिरफ्तार, डीजीएम रिटायरमेंट से 21 दिन पहले पकड़े गए

Ajmer RIICO Bribe Case: अजमेर/ब्यावर: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अजमेर में रीको (RIICO) के वैशाली नगर रीजनल कार्यालय में तैनात सीनियर डीजीएम को 50 हजार रुपए और ब्यावर कार्यालय में कार्यरत जूनियर असिस्टेंट को 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किया गया सीनियर डीजीएम इसी चालू महीने में ही सरकारी सेवा से रिटायर होने वाला था। रीको के बड़े अधिकारियों पर हुई इस औचक कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है।