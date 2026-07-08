Rajasthan Farmers: चने ने भर दी किसानों की झोली, खाते में आए 411.20 करोड़ रुपए

Mandi News: अजमेर. रबी सीजन में चने की बंपर पैदावार ने इस बार किसानों की झोली भर दी। सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई खरीद ने भी किसानों को बड़ा आर्थिक संबल दिया है। 25 मार्च से 22 जून तक अजमेर संभाग के पांच जिलों में 29,558 किसानों से करीब सात लाख क्विंटल चना खरीदा गया। इसकी एवज में किसानों के खातों में 411 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की राशि पहुंची। इनमें सर्वाधिक खरीद और भुगतान अजमेर जिले में दर्ज किया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो अजमेर जिला खरीद और भुगतान, दोनों मामलों में सबसे आगे रहा, जबकि डीडवाना-कुचामन सबसे पीछे रहा।