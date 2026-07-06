Rajasthan: पूर्व सरपंच अमरचंद जाजड़ा के भाई देवकरण की संदिग्ध मौत, धरने पर बैठे परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Suspicious Death Of Devkaran Jajda: अजमेर के डीडवाना-कुचामन जिले की पीह ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और BJP नेता अमरचंद जाजड़ा के बड़े भाई देवकरण जाजड़ा उर्फ फौजी की रविवार दोपहर अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। देवकरण गेगल क्षेत्र के छातड़ी गांव में अचेतावस्था में मिला था। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु से पूर्व के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देवकरण के मानसिक अवसाद और नशे की हालत में होने की ओर इशारा कर रहे हैं। मामले में गेगल थाना पुलिस पड़ताल में जुटी है।