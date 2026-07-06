पति की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाने के मामले में नया खुलासा, भरतपुर में हुए घटनाक्रम के बाद पत्नी ने बनाया था प्लान

सुरेंद्र के भाई अनिल ने पुलिस को बताया था कि पिता की पेंशन सुरेंद्र के खाते में आती थी। जिसे दोनों भाई आपस में बांट लेते थे। भाई के गायब होने के बाद रूबी से एटीएम कार्ड के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे पता नहीं है। लेकिन, भरतपुर में बैंक से जानकारी की तो पता लगा कि आगरा से ही रकम निकाली गई। इस पर शक और गहरा गया। इसके बाद उसने भाई के बारे में रूबी से सख्ती से पूछा तो उसने सच बताया। रूबी ने कहा कि उसने सुरेंद्र को मारकर बाथरूम में दफनाया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बाथरूम की फर्श तुड़वाकर खुदाई कराई, जहां नीचे दबा हुआ सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ।