‘मैंने कहा लेबर लगा लो, रूबी बोली मैं खुद भरूंगी मलबा’, आगरा मर्डर केस में फर्श बनाने वाले मिस्त्री का खुलासा!

मिस्त्री के मुताबिक रूबी का यह बर्ताव उस वक्त उसे थोड़ा अजीब लगा था कि एक महिला खुद इतना भारी काम क्यों करना चाहती है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रूबी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी मजदूर उस जगह की खुदाई करे या वहां मलबा भरे क्योंकि ठीक उसी मलबे के नीचे उसने अपने पति की लाश को ठिकाने लगाया था। अगर कोई मजदूर वहां काम करता तो शव का राज उसी वक्त खुल सकता था। इसलिए रूबी ने खुद ही फावड़ा उठाया और पूरे बाथरूम में नया फर्श बना दिया। रवि का कहना है कि, उस समय उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वह फर्श बना रहा है, उसके नीचे किसी का शव दफन हो सकता है।