‘पापा कितने खुश थे,भजन गा रहे थे’, पति को मारकर बाथरूम में दफन करने वाली आरोपी महिला की बेटी ने क्या कुछ कहा?

Agra Murder Case Update: आगराके चर्चित हत्या कांड में अब मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा की बेटी ने भावुक खुलासे किए हैं। उसने बताया कि जिस दिन घटना हुई, उस दिन उसके पिता सामान्य और खुश नजर आ रहे थे। परिवार के साथ भजन गाए, दादी से बातचीत की और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मृतक की बेटी ने कहा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी मां ऐसा कदम उठा सकती हैं।