‘मैंने कई बार पूछा, लेकिन रूबी ने कुछ नहीं बताया’, पति को मारकर बाथरूम में दफन करने के मामले में क्या बोला मृतक का भाई

Wife Kills Husband And Buries Him In Bathroom: उत्तर प्रदेशके आगराजिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी और शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसके लिए उसने शव के ऊपर मिट्टी डालकर प्लास्टर कराया और फिर बाथरूम में नई टाइल्स लगवा दीं। करीब 45 दिनों तक वह पति के लापता होने की कहानी सुनाती रही, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका।