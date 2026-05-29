निक्की भाटी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट, बहन कंचन जवाब से पलटी, बोली- घटना के समय घर में कोई नहीं था

कंचन, जो शुरुआत में मामले की सबसे अहम गवाह थीं, उन्होंने हाल ही में नोएडा की अदालत में अपना बयान बदल दिया। पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि विपिन और दया ने निक्की पर आग लगाई, जबकि अन्य सदस्य मौजूद थे और उन्होंने बीच-बचाव करने पर कंचन के साथ भी मारपीट की। अब अदालत में कंचन ने कहा कि घटना के समय घर में कोई नहीं था। विपिन, ससुर, सास और ननद बाहर थे। अगली सुनवाई 10 जून को होनी है।