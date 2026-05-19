Noida Dowry Case: नोएडा दहेज मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दहला दिल, तिल्ली फटी और हड्डी तक गहरे जख्म, प्रताड़ना से तंग आकर दीपिका ने दी थी जान

दो डॉक्टरों ने पैनल के जरिए से की गई दीपिका की पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका के शरीर पर मिले घाव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। उसके बाएं घुटने पर एक ऐसा घाव मिला है जो इतना गहरा था कि हड्डी तक दिखाई दे रही थी। इसके अलावा, उसके सिर के अंदर खून का थक्का जमा हुआ पाया गया और शरीर का एक मुख्य अंदरूनी अंग तिल्ली Spleen भी फटा हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक, बाएं कान से खून का बहना और अंदरूनी अंगों का फटना किसी भारी आघात या गंभीर मारपीट की ओर इशारा करता है।