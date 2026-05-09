जीजा ने हद कर दी, साली को पहले बनाया हबस का शिकार, शादी हुई तो पति को भेज दी गंदी वीडियो दूसरी सगाई भी तुड़वाई; अब दर्ज हुआ केस

बल्लभगढ़ महिला थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर उसके जीजा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और लंबे समय तक ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में युवती ने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुई थी। वर्ष 2018 में वह कुछ दिनों के लिए बहन के घर गई थी। उस समय वह नाबालिग थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी जीजा ने उसके साथ जबरदस्ती की और मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया।