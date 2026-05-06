ग्रेटर नोएडा में सरेराह खूनी खेल: शादी से घर जा रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 गोलियां लगने से मौत

साजन की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे साकीपुर गांव में शोक की लहर फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद सुलझा लिया जाता, तो शायद यह दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।