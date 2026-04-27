मौसम विभाग की चेतावनी: 27 अप्रैल से 2 मई तक भारी से बारिश, यूपी के 50+ जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल को मौसम आंधी-तूफान के साथ करवट लेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 27 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 28 और 29 अप्रैल को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश (Heavy Rainfall) हो सकती है।